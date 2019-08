Comandante assegura que policiamento está mantido no Amazonas

Comandante da Polícia Militar tranquiliza a população e disse que não faltará segurança | Foto: Divulgação

Manaus - O comandante da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Ayrton Ferreira do Norte, informou nesta quarta-feira (07), que o policiamento na capital e no interior do estado está mantido e que faltas registradas por alguns policiais no primeiro turno da manhã não comprometeram o trabalho da corporação. A afirmação ocorreu após informações de que estaria ocorrendo uma possível mobilização de greve por parte de policiais.



De acordo com o comandante, foi remanejado efetivo operacional, como regularmente ocorre quando há ausência de algum servidor.

Ayrton Ferreira disse ainda que o acompanhamento feito na manhã de hoje mostra que o número de faltas está dentro da normalidade, quando há servidores que, por algum motivo, faltam um dia de trabalho e, posteriormente, apresentam justificativa para ausência.

Fake News

" Estamos acompanhando e nosso policiamento está normal. Em algumas áreas houve registro de falta e, nesses casos, houve remanejamento. Então a população pode ficar tranquila que o policiamento está garantido na capital e no interior. Infelizmente, existe propagação de “fake news” em redes sociais, tentando desestabilizar o sistema de segurança. " Ayrton Ferreira do Norte, Comandante da Polícia Militar do Amazonas

De acordo com o comandante, a polícia está nas ruas. "Quero parabenizar os policiais militares, homens e mulheres que têm sido profissionais. Nós, com esse trabalho árduo, durante sete meses, temos reduzindo bastante a incidência criminal no Estado do Amazonas”, afirmou.



Cicoms

O coronel Ayrton Norte destacou, ainda, o trabalho realizado pelos policiais nas Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) e também das tropas especializadas, como da Força Tática e da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). “Nossas tropas estão nas ruas e quero parabenizar os nossos policiais nas Cicoms e também das especializadas, como a Força Tática e a Rocam, que têm feito um excelente trabalho".

Rocam

O comandante destacou também o trabalho da Rocam. " A Rocam é a segunda maior força especial do Brasil em apreensão de armas atualmente. Ano passado, foram 306 armas apreendidas durante o ano todo e nesse ano a Rocam, até o primeiro semestre, retirou de circulação 317 armas. E também muitas foram retiradas pela Força Tática que, junto com a Rocam, só em julho, retiraram mais de 100 armas das ruas, isso significa segurança com qualidade para a população”, ressaltou.