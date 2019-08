Em manobra irregular, motorista capota veículo escolar em Manaus

Manaus – Uma condução escolar, modelo Doblo/Essence, de cor prata e placas PUN-4799 capotou, após colidir com outro carro, na avenida Autaz Mirim, no bairro Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus, no começo da tarde desta quinta-feira (8). Uma pessoa ficou ferida e precisou ser levada para o hospital.

Segundo relatos de testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 13h50, quando o condutor do veículo escolar fez uma manobra no retorno da via no sentido Centro-bairro, sem perceber aproximação do carro, modelo VW/Fox, de cor preta e placas OAL-5906.

Com a batida, a condução escolar capotou e deixou o motorista ferido. Ele foi socorrido e levado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na mesma Zona. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

O condutor do Fox permaneceu no local e não apresentava lesões. Assustado, ele preferiu não comentar o acidente com a imprensa. O proprietário da condução escolar esteve acompanhando os procedimentos, mas também preferiu não falar sobre o ocorrido.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para orientar o fluxo de veículos por conta do acidente. Uma longa fila de veículos se estendeu até a rotatória do bairro Armando Mendes, também conhecida como “Bola da Samsung”.