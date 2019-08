Maternidade Moura Tapajós em Manaus será reformada

Segundo o prefeito Arthur Virgílio Neto, a reforma é necessária e inadiável, devido a grande demanda de pacientes na unidade | Foto: Divulgação

Manaus - A Maternidade Municipal Dr. Raimundo Moura Tapajóz, única sob a gestão da Prefeitura de Manaus, passará por uma reforma para melhorar o atendimento. A unidade é referência no Norte do país, em urgência e emergência obstétrica, bem como na assistência de risco à mulher no período da gravidez, parto, puerpério e ao recém-nascido.



As obras integram o pacote de obras do município em homenagem aos 350 anos da capital e devem ser iniciadas no segundo semestre.

Reforma necessária

Segundo o prefeito Arthur Virgílio Neto, a reforma é necessária e inadiável, devido a grande demanda de pacientes na unidade. Localizada no bairro Compensa, zona Oeste, a Moura Tapajóz é única maternidade pública especializada em urgência e emergência obstétrica daquela área da cidade, recebe t mulheres vindas de municípios da Região Metropolitana de Manaus, em razão da sua proximidade da ponte sobre o rio Negro Jornalista Phellipe Daou.

Funcionamento será transferido

O prefeito tranquilizou as usuárias da Moura Tapajóz e assegura que o funcionamento da unidade será mantido e transferido para um local maior e que atenda com dignidade todas as mulheres que necessitarem dos serviços oferecidos pelo município.

“Minha decisão é de se transferir para outro lugar maternidade que é referência no Norte do país. Jamais haverá interrupção dos trabalhos da nossa maternidade Moura Tapajóz. A verdade é que ela será transformada em um hospital da mulher. Enquanto durarem as obras, as usuárias serão transferidas para um local amplo e digno”, garantiu Arthur Neto, que lamentou a divulgação de boatos sobre o fechamento da unidade.

Maternidade e atendimento

Atualmente, a Moura Tapajóz possui 63 leitos, distribuídos entre clínicos, maternos, neonatais, pediátricos, cirúrgicos, cuidados intermediários neonatal convencional, cuidados intermediários neonatal canguru e em situação de abortamento. Sua capacidade instalada, nos últimos três anos, registrou um total de 45.709 atendimentos, dos quais 9.904 foram partos, índice que ao longo dos anos vem aumentando gradativamente.



Na maternidade também funciona 24 horas o Serviço de Atendimento à Vítima de Violência Sexual (SAVVIS), que realiza atendimento emergencial e ambulatorial às vítimas de violência sexual,