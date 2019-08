Prefeitura abre seleção de espaços para receber oficinas de elaboração

As oficinas serão realizadas nos dias 23 e 30/8, e 13/9, com início às 18h30, com previsão de duas horas de duração cada. | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus abre inscrições para parcerias com espaços públicos ou privados, coworkings, coletivos e afins, que possam servir para interação, networking e treinamento dos agentes culturais e demais interessados, em participar das oficinas de elaboração de projetos da etapa preparatória do Conexões Culturais 2019, promovido pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).



O processo de seleção de espaço estabelece critérios para a seleção de três diferentes espaços públicos ou privados com infraestrutura e equipados para receber, no mínimo, 45 pessoas durante a realização das três oficinas de elaboração de projetos que integram a programação do edital n° 007/2019, do Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais.

As oficinas serão realizadas nos dias 23 e 30/8, e 13/9, com início às 18h30, com previsão de duas horas de duração cada.

Inscrições

Poderão participar desta seleção somente pessoas jurídicas que atuem com o fornecimento de espaços para eventos e reuniões adequados e equipados, além de comprovar a realização de oficinas por meio de documentos, como fotos.

As inscrições estarão d isponíveis nesta sexta-feira, 9/8, pelo link:

O prazo para inscrições encerra na próxima sexta-feira, 16.



Conexões Culturais 2019

A Prefeitura de Manaus lançou na última sexta-feira, 2/8, o edital do Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2019. Nesta edição, o prêmio contemplará até 103 projetos voltados às artes e cultura com investimento de R$ 3 milhões.

Agentes culturais e artistas interessados em concorrer ao Concurso- Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2019 têm até o dia 18/9, para realizarem suas inscrições. Nesta edição poderão concorrer pessoas físicas e jurídicas.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) e também pode ser conferido no portal Viva Manaus, pelo link: https://vivamanaus.com/edital-premio-manaus-de-conexoes-culturais-2019/.

Serão selecionados projetos em cinco categorias: produção, formação, difusão, residências e intercâmbios, ocupação artística e/ou cultural em equipamentos culturais. Não há número limitado para inscrição dos projetos e cada proponente pode inscrever a quantidade que desejar, mas poderá ter contemplado até dois projetos, em categorias diferentes.