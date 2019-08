Vídeo: acidente entre carro e carreta na BR 174 deixa uma vítima fatal

Com o impacto o carro da vítima ficou totalmente destruído | Foto:

Manaus - Um grave acidente, envolvendo uma carreta e um veículo, no KM 8, da BR-174, neste sábado (10) deixou uma pessoa morta e causou um congestionamento na rodovia. O acidente aconteceu por volta das 12h e segundo testemunhas, a colisão ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem.

A vítima fatal foi identificada como Carla Roberta Pantoja de Lima, de aproximadamente 35 anos, que dirigia um veículo Renault Kwid, de cor prata.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a mulher ficou presa nas ferragens e foi retirada já sem vida pela equipe médica do SAMU.

Testemunhas contaram os policiais que Roberta, tentou fazer uma ultrapassagem quando bateu de frente com a carreta pertencia à empresa Santana Transportes, que trafegava no sentido Manaus/Presidente Figueiredo. Com o impacto o carro veículo ficou completamente destruído.

O motorista da carreta, passou por teste do bafômetro que deu negativo para uso de bebida alcoólica.

Após o acidente, os dois lados da rodovia ficaram bloqueados o que causou um congestionamento de aproximadamente 3 quilômetros.

Veja o vídeo:

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Samara Maciel/TV Em Tempo