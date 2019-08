Princípio de incêndio atinge academia de condomínio na Ponta Negra

O Incêndio começou no condicionador de ar da academia, mas foi controlado por moradores | Foto: Reprodução

Manaus - Um princípio de incêndio atingiu a academia do Condomínio Ilhas Gregas, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, no fim da tarde deste domingo (11). Segundo moradores, o sinistro ocorreu por conta de um problema de curto-circuito no ar-condicionado.



O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado por volta das 17h para atender solicitação de moradores e funcionários que informaram o princípio de incêndio na academia do condomínio.

Não havia ninguém dentro da academia quando o incêndio iniciou. De acordo com os bombeiros, o local está fechado e passará por vistoria.

Populares conseguiram controlar o princípio de incêndio com uso de extintores, que teve início no condicionador de ar, e não foi necessário a intervenção do Corpo de Bombeiros.