Motociclista morre após se envolver em acidente no Zumbi dos Palmares

A vítima conduzia uma motocicleta quando foi atingida por um carro. | Foto: Divulgação

Manaus – Um homem identificado como José Alex Barbosa de Oliveira, de 36 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito no fim da tarde deste domingo (11), na Alameda Cosme Ferreira, no bairro Zumbi dos Palmares 2, na Zona Leste de Manaus. A vítima conduzia uma motocicleta quando foi atingida por um carro.



Segundo relatos de testemunhas, o acidente aconteceu no sentido Centro-bairro por volta das 17h30.

O motociclista tentava fazer uma manobra proibida, em um espaço destinado a passagens de pedestres, em frente a igreja Católica São Mateus. O motorista de um carro que seguia na mesma direção não conseguiu parar a tempo e o atingiu a moto. Com o impacto. O motociclista foi arremessado contra uma árvore e morreu na hora.

Alameda Cosme Ferreira onde ocorreu o acidente | Foto: Josemar Antunes

A vítima foi identificada como sendo irmão de um sargento da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

A vítima usava o capacete de segurança no braço esquerdo no momento do acidente. O condutor do veículo fugiu sem ser identificado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado ao local e constatou a morte. Parte da massa cefálica da vítima ficou espalhada na pista.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para ajudar na orientação do fluxo de veículos.

O delegado plantonista do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), identificado apenas como “Gerson”, ordenou a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) sem os procedimentos da perícia criminal.

Dez minutos depois, uma equipe da perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) chegou ao local e desaprovou a atitude da autoridade policial.

Outros acidentes

Durante os trabalhos fotográficos da perícia criminal, três motociclistas, inclusive um deles com três ocupantes foram flagrados fazendo o retorno proibido no mesmo local do acidente. Todos estavam sem capacete de segurança e transportava uma criança de colo.

Os moradores da área informaram que vários acidentes já aconteceram no local e que muitos motoqueiros não respeitam o espaço destinado exclusivamente para pedestres.