Vídeo: Icea confirma pagamento de cirurgiões no Amazonas

Manaus - O ICEA-Instituto de Cirurgiões do Estado do Amazonas, Empresa de Especialidades Médicas que presta serviços de saúde ao Governo do Amazonas por meio da Susam, confirmou que o governo do Estado quitou os pagamentos referentes aos meses em atraso.



Confira a nota completa:

O ICEA-Instituto de Cirurgiões do Estado do Amazonas, Empresa de Especialidades Médicas que presta serviços de saúde ao Governo do Amazonas através da Susam, anuncia que o Atual Governo quitou os pagamentos referentes aos meses em atraso do corrente ano de 2019. Importante ressaltar que o pagamento do mês maio/19 foi creditado na conta da empresa liberado sexta-feira,09/08/19 às 22:15.

Na segunda-feira dia 12/08/19 foi efetuado equivocadamente por parte do governo NOVO PAGAMENTO caracterizando DUPLICIDADE DE VALORES, situação RECONHECIDA pelo Presidente do ICEA que, pessoalmente, entrou em contacto com o Secretário de Estado da Fazenda Alex Del Giglio sugerindo o ESTORNO do VALOR EM DUPLICIDADE para as contas do Estado mesmo ainda havendo, àquela época, débitos referentes ao exercício 2019.

O Secretário da Sefaz então decidiu propor ao Presidente do ICEA que o valor depositado EM DUPLICIDADE, já ficasse na conta do Instituto de Cirurgiões do Estado do Amazonas para o pagamento referente ao mês junho/19 e que o Estado faria uma complementação em relação ao valor real do débito. O Presidente do ICEA concordou e informa que à partir desta data não há mais nenhuma pendência financeira do ano corrente do Governo Wilson Lima.

A direção do ICEA que sempre primou pela verdade em seus atos, sente-se no dever de informar à sociedade que o atual Governo do Estado não possui dívidas para com os cirurgiões referentes ao ano 2019.

Manaus, 14 de Agosto de 2019.

José Francisco dos Santos

Presidente do ICEA.

