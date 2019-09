3 ficam feridos em acidente entre dois ônibus e uma motocicleta

Manaus - O condutor de ônibus da empresa Via Verde ficou preso nas ferragens do veículo da linha 204 após um acidente que ocorreu na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus na noite desta sexta-feira (17). A colisão envolveu outro ônibus, da linha 202, e uma motocicleta. Hoje pela manhã, outro acidente entre um carro e um ônibus deixou outras três pessoas feridas.

Conforme o Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), o fato aconteceu por volta de meia-noite e o motorista da linha 204 foi retirado das ferragens e encaminhado para uma unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O condutor da linha 202 sofreu leves escoriações e a cobradora, uma mulher de 56 anos, teve um deslocamento no braço e foi encaminhada, com suspeita de fratura, para uma unidade de saúde. O condutor da motocicleta também foi conduzido para um hospital.

Colisão

Um acidente entre um carro modelo Ônix e um ônibus deixou quatro pessoas feridas , na manhã deste sábado (17), no cruzamento da avenida Humberto Calderaro com rua Marciano Armond, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

Conforme o Manaustrans, a colisão ocorreu por volta das 7h e, além do condutor do veículo Ônix, outro homem e duas mulheres ficaram feridos.

Os passageiros foram socorridos e encaminhados para os hospitais João Lúcio, na Zona Leste, e 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul.

Policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária estiveram no local para fazer o registro da ocorrência e o veículo Ônix foi removido para o parqueamento da Prefeitura de Manaus.