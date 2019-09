Av. Professor Nilton Lins receberá obras da rede de gás natural

O Parque das Laranjeiras será o próximo local de Manaus beneficiado pela rede de distribuição de gás natural. Serão 6,5 quilômetros de ramal ao longo da avenida Professor Nilton Lins, no bairro de Flores, para atendimento de comércios e unidades habitacionais em condomínios verticais (prédios). A primeira etapa do projeto tem início na próxima semana, e a previsão de conclusão das obras em novembro.

Do acesso à avenida Torquato Tapajós até a Universidade Nilton Lins, o novo trecho de gasoduto faz parte do plano de expansão da rede de gás natural da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás). Atualmente, a rede possui 120 quilômetros de extensão em Manaus e atende a 423 unidades consumidoras, entre termoelétricas, indústrias, postos, comércios e residências.

Para evitar impactos ao trânsito, as obras ocorrerão em período noturno e por meio de método não destrutivo, com máquina perfuratriz que dispensa a abertura de valas nas vias. O recapeamento asfáltico desse processo ocorre em duas etapas.