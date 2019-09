Bombeiros atuam nas frentes de queimadas no Amazonas

Só no mês de julho, o Corpo de Bombeiros atendeu a 79 ocorrências relacionadas a queimadas em Manaus e Humaitá | Foto: Divulgação

Manaus - Em virtude das queimadas que ocorrem no Amazonas, intensificadas neste mês de agosto, o Corpo de Bombeiros realiza a operação “Céu Limpo” em todo o estado.

De acordo com a assessoria, dentre as ações, há trabalhos de prevenção, formação de brigadistas e mapeamento de regiões vulneráveis por meio de drones, na capital.

No sul do estado e na Região Metropolitana de Manaus, o governo estadual decretou situação de emergência por conta do desmatamento ilegal e das queimadas.

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), entre janeiro e julho, o Amazonas teve 1.699 focos de calor, | Foto: EM TEMPO

Focos de Calor



Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), entre janeiro e julho, o Amazonas teve 1.699 focos de calor, 80% deles registrados em julho, quando iniciou o período de estiagem. A previsão é que a seca se prolongue até dezembro.

O trabalho do Corpo de Bombeiros é realizado de maneira integrada com outros órgãos | Foto: Divulgação

Utilizados no trabalho de resgate de vítimas perdidas em selva, os drones estão sendo empregados para mapear áreas da capital amazonense que são consideradas foco de incêndios pelo Corpo de Bombeiros. Ainda segundo o major, existem trabalhos integrados de prevenção.



“A gente utiliza os drones quando está na queima para mapear a área e verificar a melhor forma de combater. E os trabalhos de prevenção são feitos o ano todo, juntamente com órgãos estaduais de meio ambiente, em escolas, por meio de panfletos, palestras e outros meios”, disse.

Em outra frente, o Corpo de Bombeiros desenvolve um projeto social com crianças e adolescentes, priorizando a prevenção das queimadas e de outros crimes contra o meio ambiente.“Nosso objetivo é qualificar multiplicadores. Ensinamos as crianças e elas disseminam o que aprendem com os familiares, formando uma cadeia de boas condutas com o meio ambiente”, ressaltou.

Das ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros, 42 foram na região de Humaitá e 37 em Manaus. “Ficamos com pessoal pronto para atuar em qualquer lugar”, enfatiza.

O trabalho do Corpo de Bombeiros é realizado de maneira integrada com outros órgãos, como a Sema, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema), da Polícia Civil.