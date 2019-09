Apreendidas 1 tonelada de pirarucu e carne de animais silvestres no AM

A apreensão ocorreu no âmbito da Operação de Fiscalização Ambiental. | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta sexta-feira (23/08), o 3º Batalhão de Polícia Militar do Amazonas (PBM) apreendeu cerca de mil quilos de pirarucu e de carne de animais silvestres no município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). A apreensão ocorreu no âmbito da Operação de Fiscalização Ambiental.



A ação, que ocorreu por volta das 8h30, contou com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tefé (Semma).

De acordo com informações do comandante do 3º BPM, tenente-coronel Herlon Gomes, a carne estava sendo comercializada na Feira Municipal de Tefé.

Os responsáveis pela venda do material deixaram o local antes da chegada da equipe de fiscalização e o produto apreendido ficou sob a responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente.