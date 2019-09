Empresa é autuada por fraude em medidor de energia na Cidade Nova

Distribuidora de alimentos mantinha medidor que fraudava consumo de energia, no bairro Cidade Nova | Foto: Divulgação

Manaus - Uma empresa de distribuidora de alimentos frios, localizada no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus foi flagrada pela Amazonas Energia e Polícia Civil com fraude em medição de energia.



De acordo com a Amazonas Energia, o flagrante deu-se após inspeção em que foram encontrados desvios de três fases na rede de baixa tensão. O medidor encontrava-se fraudado, sem registrar consumo.

O desvio de energia foi retirado e o medidor enviado para avaliação técnica no Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas (IPEM-AM), onde foi realizado laudo de aferição, o qual constatou a irregularidade na medição. A Unidade Consumidora ficou regularizada com nova medição.

A gerente do estabelecimento foi conduzida à delegacia pelo crime de furto de energia elétrica. O prejuízo causado pela irregularidade à Distribuidora é no valor de R$ 62.450,50.