Adolescente de 14 anos morre em acidente na BR 174

Manaus - A adolescente Elika do Nascimento Lobato, de 14 anos, morreu neste domingo (01), por volta de 11h40, na altura do KM 92 da BR 174, nas proximidades da cidade de Presidente Figueiredo, em acidente de trânsito. O veículo em que ela viajava, um VW/GOL 1.9, placa NOS-5853, de cor vermelha, conduzido por Gabriela do Nascimento Lobato, 19 anos, capotou, após bater em um buraco e a motorista perder a direção.

No veículo encontravam-se além da condutora e da vítima, Oséas Martins Lobato, 61 anos, Erick Sued do Nascimento Lobato, de seis anos, e Elizabeth do Nascimento Lobato, 38 anos.

Todos os ocupantes do carro pertenciam à mesma família e estavam indo a Presidente Figueiredo a passeio.

A adolescente não resistiu ao impacto e veio a óbito, enquanto os outros ocupantes sofreram escoriações sem gravidade.

Todos os passageiros foram socorridos pelo Samu e conduzidos ao Hospital Municipal Eraldo Neves Falcão, em Presidente Figueiredo para os primeiros atendimentos, sendo depois transferidos a Manaus.

A ocorrência foi registrada na 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Presidente Figueiredo.