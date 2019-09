Bairro São Geraldo recebe atendimento itinerante da Águas de Manaus

Manaus - O projeto de atendimento itinerante “Vem Com A Gente”, da empresa Águas de Manaus, desenvolve atividades na Zona Centro-Sul de Manaus há cerca de um mês. Após passar pelos bairros Nossa Senhora das Graças e Adrianópolis, o programa começa a atender, a partir desta segunda-feira (2), o bairro de São Geraldo.

O ponto de atendimento itinerante ficará concentrado no estacionamento da Faculdade Estácio de Sá, na avenida Constantino Nery, 3.693.

A previsão é que o Vem com a Gente permaneça no estacionamento da Faculdade Estácio por cerca de 10 dias.



O que é possível agendar

As equipes atendem os clientes no itinerante de segunda a sexta, no horário de 8h às 17h. No ponto de atendimento, é possível solicitar serviços como mudança de titularidade, cadastro na tarifa social, religação, vistoria, instalação e substituição de hidrômetros e novas ligações de água. O “Vem com a Gente” ainda facilita a negociação de qualquer débito que o cliente possua com a concessionária, oferecendo condições flexíveis, como o parcelamento, descontos à vista e pagamento em cartão de crédito.

Bairro também receberá serviços que vão melhorar o abastecimento de água tratada na região. | Foto: Divulgação





Paralelamente aos atendimentos, diversas equipes do projeto vão se espalhar pelas ruas do São Geraldo, indo de porta em porta para executar serviços que vão melhorar o abastecimento de água tratada na região. São estas equipes que executam extensões de rede e normalizam qualquer irregularidade encontrada.

Benefícios para a população

O São Geraldo será o 21° bairro visitado pelo projeto Vem com a Gente na cidade de Manaus. No total, mais de 460 mil pessoas já foram beneficiadas com os serviços do programa, que foi criado em agosto do ano passado, pela concessionária Águas de Manaus.

Entre as principais melhorias promovidas pelo Vem com a Gente, está a regularização da ligação de água mais de 14 mil residências na cidade. Cerca de 20 mil metros de novas redes de abastecimento de água tratada também já foram implantados pelas equipes do programa, beneficiando principalmente áreas como becos e palafitas.