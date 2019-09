Amazonas Energia apura denúncias de furto de energia

Manaus - A Amazonas Energia realizou na última quinta-feira (29), em parceria com a Polícia Civil (DECFS), uma operação para apurar denúncias de imóveis com irregularidades nas ligações de energia, na Rua Gilberto Mestrinho, bairro Terra Nova III, Zona Norte de Manaus.



Durante a inspeção foram encontradas cinco casas com religação ilegal e sem os medidores de energia elétrica . As unidades consumidoras foram autuadas e ficaram com fornecimento de energia elétrica suspenso em razão do não pagamento dos débitos no valor montante de R$ 44.232,55.



As denúncias de furto de energia podem ser realizadas por meio das centrais de atendimento da empresa, pelo telefone 0800 701 3001.



*Com informações da assessoria