Manifest Manaus 2019 arrecada meia tonelada de alimentos

Manaus - A segunda edição do Festival Universitário de Música (ManiFest) 2019, realizada no último final de semana, no Podium da Arena da Amazônia, foi marcada por um show de solidariedade. Mais de meia tonelada de alimentos não-perecíveis foi arrecadada durante as duas noites do evento.

De acordo com a presidente do Fundo Manaus Solidária , a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, é importante que a sociedade compreenda esse movimento em prol de quem mais precisa e quando isso acontece é ainda mais significativo. “Fomos procurados pela organização do evento para receber as doações, porque eles viram em nós um canal de fazer chegar esses donativos a quem mais precisa. Isso é muito significativo, pois demonstra que a sociedade tem observado a seriedade do nosso trabalho. Sou grata aos organizadores do evento e mais ainda a todos que fizeram suas doações”, disse.



Com a participação de aproximadamente 10 mil pessoas, o acesso do público ao festival se deu por meio da doação voluntária de um quilo de alimento não perecível. “É um evento que junta duas necessidades da população, de apoiar o cenário da cultura local e contribuir com as instituições que ajudam a população mais carente”, observou o advogado Gabriel Farias, 23.



ManiFest 2019



Além do ato social, a primeira noite do ManiFest abordou o “Combate à Violência Contra a Mulher’, em alusão ao encerramento da campanha Agosto Lilás. Já na segunda noite, a temática foi “Prevenção ao Suicídio”, dando início à campanha Setembro Amarelo.