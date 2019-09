Detran-AM intensifica fiscalização no último fim de semana

Manaus - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran/AM) realizou neste final de semana as operações da lei seca em Manaus, Manacapuru e Rio Preto da Eva. O objetivo da ação é promover a ordem e o bem-estar social no trânsito, além de eventuais autuações quanto ao cometimento de infrações.

A ação integrada flagrou 36 motoristas dirigindo sob efeito de álcool, além de 2.574 veículos que foram fiscalizados. Ao todo, foram realizados 541 testes de bafômetro, e 128 multas foram aplicadas a motoristas por diversas irregularidades. Durante a fiscalização, também foram recolhidas 41 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e 44 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Foram recolhidos ainda 24 veículos, sendo 17 carros e sete motocicletas.

Festivais movimentaram as estradas

Em Manacapuru, a fiscalização ocorreu para reforçar a segurança no 2 3º Festival de Cirandas de Manacapuru , e em Rio Preto da Eva, na 20ª Feira da Laranja e Agronegócios. Na capital amazonense, a fiscalização ocorreu na Avenida do Turismo (AM-450) e na saída da rodovia AM-070.

Lei Seca

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a penalidade para quem dirige embriagado é de R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Se o condutor cometer a mesma infração dentro de 12 meses, o valor da multa será dobrado.

*Com informações da assessoria