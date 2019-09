Vídeo: mais de 24 mil equipamentos para reforçar a segurança no AM

Manaus - O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou nesta quarta-feira (4), por meio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), novas armas, viaturas e equipamentos táticos às polícias Civil e Militar.

Durante a cerimônia, na Arena da Amazônia, o governador destacou que o repasse dos itens doados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) dará mais condições no combate à criminalidade, na capital e no interior, principalmente em áreas de fronteira do Amazonas com Peru e Colômbia.

“É mais uma entrega que estamos fazendo para as nossas forças de segurança, Polícia Militar e Polícia Civil. São mais de 24 mil itens, resultado de parte do material que foi adquirido durante as Olimpíadas 2016, resultado desse alinhamento das políticas do Estado do Amazonas com o Governo Federal no combate à criminalidade”, explicou Wilson Lima. “Todo esse material ajuda a dar mais condições aos nossos homens para que estejam nas ruas e, naturalmente, dá uma segurança maior para a população, uma resposta, sobretudo para o interior e para as áreas de fronteira”, destacou o governador.

Entrega ocorreu na Arena da Amazônia | Foto: Diego Peres/Secom

Foram entregues viaturas, modelo S10, trazidas de Brasília, enquanto os armamentos incluem carabinas 5,56, fuzis 7,62, espingardas, pistolas e taser. Além disso, as polícias também contarão com espargidores (sprays de pimenta), granadas, lançadores e mais de 20 mil cartuchos de munições.

Outros itens incluem binóculos, capacetes, escudos, joelheiras, mochilas, chuteiras, bastões, GPS e terminais de dados portáteis. “Todos esses equipamentos, que estão sendo doados pelo Governo Federal, são fundamentais para que melhorar o policiamento da cidade e do interior do Estado, de maneira que os nossos cidadãos se sintam cada vez mais seguros”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Louismar Bonates.

Itens foram doados pela Senasp | Foto: Diego Peres/Secom

Fronteira

O governador Wilson Lima ainda destacou o trabalho realizado para fortalecer a segurança na região de fronteira do Amazonas com Peru e Colômbia. Ele explicou que na semana passada, quando esteve no Alto Solimões, visitou um Pelotão de Fronteira do Exército, em Ipiranga, no rio Içá, reuniu com as forças armadas e anunciou medidas para melhorar o patrulhamento e a segurança naquela região.

O governador também disse que Tabatinga já recebeu veículos e outros equipamentos que vão ajudar no trabalho desenvolvido na região de fronteira.

