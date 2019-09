Amazonense aproveita o feriado local para se refrescar no rio Negro

Manaus - Com temperatura aproximada de 33° C, o manauara aproveitou para amenizar o calor nos balneários públicos e privados, nesta quinta-feira (5), durante o feriado prolongado.

Na semana da Pátria, um dos locais procurados para amenizar o calor e comemorar a elevação do Estado à categoria de província foi a praia do Complexo Turístico da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, banhada pelo rio Negro.

O industriário Jair de Oliveira, de 42 anos, aproveitou para curtir com a família o balneário.

Praia da Ponta Negra é banhada pelo rio Negro | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

"Eu não poderia ficar em casa nesse calor com a minha família. Para amenizar a temperatura, nada como um bom mergulho no rio Negro", disse.

O aumento de banhistas foi considerado pequeno na praia da Ponta Negra. Mesmo assim, o Corpo de Bombeiros reforçou o efetivo da equipe de salva-vidas no local durante o feriado prolongado.

Praia apresentou pouco movimento de banhistas durante a manhã | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Opções

Durante todo o ano é possível visitar praias incríveis no Amazonas, lugares divulgados e comentados por quem é da terra, além de turistas que não perdem a oportunidade de se deliciar com as águas dos rios Negro e Solimões.