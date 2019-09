Prosamim lança 'Amigo Verde' para manutenção de parques revitalizados

Manaus - Buscando a sustentabilidade e a conservação de áreas revitalizadas pelo Governo do Estado, o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) iniciou nesta semana o programa “Amigo Verde” entre os moradores do Parque Residencial Mestre Chico II e vizinhos do recém-inaugurado “Parque Dois Amigos: Oscarino e Peteleco”, localizado entre as ruas Duque de Caxias e o Parque residencial Mestre Chico II, bairro da Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

O programa tem o foco nos moradores vizinhos das áreas que passaram por intervenção do Prosamim, para que mantenham a conservação dos espaços , realizando o corte das vegetações, regando as plantas e mantendo as áreas limpas.

Moradora há 45 anos da área do bairro da Cachoerinha, a dona de casa e aposentada Eneida Farias, 67, menciona que sonhava com a revitalização da área do Parque Dois Amigos. Em seu tempo livre, dedica-se a varrer as folhas secas, regar as plantas e recolher o lixo que está na frente de sua residência.

Moradores recolhem o lixo, cortam a vegetação e cuidam da manutenção dos parques | Foto: Tiago Côrrea

“Eu busco fazer minha parte para que os meus vizinhos se espelhem e façam o mesmo na frente de suas residências”, afirmou a moradora.

O voluntário Moacir Costa é morador da área e viu de perto a revitalização do Parque Dois amigos. Para ele é uma grande satisfação manter o local limpo, fazendo o recolhimento dos lixos, podando as plantas e regando para que se mantenham vivas e saudáveis.

“A gente, mantendo o lugar limpo, não vai beneficiar só a gente, mas futuramente outras pessoas, como meus filhos e netos, com um lugar bastante bonito, uma bela obra do governo”, afirmou o morador.

Manutenção

O subcoordenador ambiental do Prosamim, o engenheiro florestal Otacílio Cardoso, afirma que a política ambiental exercida pelo programa é constante, tanto por meio da sensibilização e conscientização dos moradores do entorno das obras como pela conservação desses espaços após as intervenções do programa.

“O Prosamim atua revitalizando áreas que estavam poluídas há décadas e, após a conclusão dessa revitalização, as benfeitorias só irão se manter com a conscientização dos moradores do entorno de que aquela área pertence a eles, assim como a devida manutenção desses espaços irá beneficiar seus filhos e netos”, declarou.

