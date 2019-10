Prefeitura reforça infraestrutura de 192 ruas no Santa Etelvina

Manaus - A Prefeitura de Manaus reforçou a infraestrutura em 192 das 285 ruas do bairro Santa Etelvina, na zona Norte da cidade, seja por obras de tapa-buraco ou por recapeamento . Neste sábado (14), a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) iniciou um mutirão de serviços, na comunidade Peniel, no mesmo bairro, onde 17 ruas vão receber obras de infraestrutura como tapa-buraco, recapeamento, drenagem profunda e superficial, além de calçadas.

O prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto acompanhou os trabalhos na rua 1, e garantiu que até o final do seu mandato todas as ruas do bairro serão estabilizadas, com melhor infraestrutura. “A partir daqui – trecho que já recebeu o asfalto - já é uma rua, mas um pouco mais abaixo, pode ser tudo, menos rua. Olha o estado que vivia o pessoal. Mas vai ser uma rua daqui a pouquinho, vamos trabalhar muito firmemente nisso”, disse o prefeito.

Prefeito garantiu que, até o fim de seu mandato, as ruas do bairro terão melhor infraestrutura | Foto: Mário Oliveira

Arthur foi acompanhado pelo secretário de Infraestrutura, Kelton Aguiar e moradores que aguardavam o trabalho de recuperação da via. “Estamos dando todo o nosso amor para a comunidade ter mais conforto, melhoria na qualidade de vida e orgulho a seus moradores”, disse o prefeito.

Sulivan dos Santos mora há oito anos na comunidade Peniel e acompanhou com satisfação o início dos trabalhos. “Depois que concluir mesmo vai ficar muito bom para nós”, disse.

*Com informações da assessoria