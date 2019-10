Parque do Bilhares terá vacinação antirrábica no domingo (22)

Manaus - Cinco equipes de vacinação antirrábica animal do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), estarão atuando no próximo domingo (22), a 5ª Edição do Amicão, no parque Ponte dos Bilhares, na avenida Constantino Nery, Chapada, zona Centro-Sul, das 8h às 12h.

A equipe do CCZ no parque dos Bilhares também contará com um médico veterinário oferecendo orientações sobre a guarda responsável dos animais.



A diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae/Semsa), enfermeira Marinélia Ferreira, explica que a participação do CCZ no Amicão também é uma ação da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal de 2019, lançada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, no último dia 9, e que pretende imunizar 80% da população canina e 100% da população felina do município contra raiva.



“O CCZ também participou do Amicão realizado no ano passado e foram imunizados 600 animais em uma única manhã. Considerando essa alta demanda pela vacina antirrábica no evento, a Semsa decidiu ampliar as equipes de vacina este ano para facilitar o acesso ao serviço”, informa Marinélia Ferreira, alertando que a vacina é gratuita e deve ser administrada anualmente em cães e gatos com idade a partir do terceiro mês de vida.

Campanha



As ações da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal de 2019 seguem de forma rotineira com equipes fazendo a vacinação casa a casa, trabalhando em bairros das zonas Norte, Sul, Leste e Oeste.

Além das equipes percorrendo os bairros da cidade, o CCZ vai manter a oferta da vacina durante o período de campanha em postos fixos funcionando em cinco locais: Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10 de Novembro, zona Sul; shopping Phellipe Daou, Jorge Teixeira, zona Leste; Instituto Federal do Amazonas (Ifam), no bairro São José Operário, zona Leste; sede do Distrito de Saúde (Disa) Norte, na Cidade Nova, zona Norte; e sede do Disa Oeste, no bairro da Paz, zona Oeste.



Todos os cinco postos disponibilizam a vacina de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e de 13h30 até 16h. Os postos do shopping Phellipe Daou, Disa Oeste e CSU do Parque 10 funcionam também aos sábados, de 7h30 às 11h30.



Mais informações podem ser obtidas pelo Disque Saúde por meio do número 0800 280 8 280, de segunda a sexta-feira.



*Com informações da assessoria