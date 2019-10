Culturas indígena e afro-brasileira são temas de Mostra Educacional

Sete escolas participam do evento esse ano | Foto: Reprodução

Manaus - Com intuito de promover a difusão dos conhecimentos construídos ao longo do período letivo, o instituto 'Tenho um pé na África" realiza a 4ª Mostra de Ações Educacionais Integradas, ação itinerante que acontece nesta quinta-feira (26), a partir das 18h, na sede dos Escoteiros do Brasil, no Quilombo Urbano do Santo Benedito, Praça 14, zona Sul de Manaus.

"Em 2017, nossa experiência foi excelente e deu uma dinâmica que possibilitou grande visibilidade aos projetos. Para este ano, manteremos o caráter itinerante, entretanto, com abertura em espaço público e programação diversificada mostrando previamente as produções das escolas e seus projetos", conta o professor Otto Franco que, junto a outros profissionais da educação, realiza o evento.

A 4ª Mostra de Ações Educacionais Integradas tem como objetivo principal promover a socialização de práticas pedagógicas, de escolas estaduais e municipais de Manaus, voltadas para o ensino da História e Cultura indígena brasileira, afro-brasileira e da África nas escolas. Além de abrir o diálogo com gêneros textuais e ludicidade popular, dinamizando e valorizando a diversidade em concordância com o que regem as Leis 10.639/03 e 11.645/08.

Desmistificar o preconceito e a discriminação ao negro através da aquisição do conhecimento e promover a autoestima, o relacionamento saudável e harmonioso da comunidade escolar entre as diversidades, também fazem parte da mostra.

Confira os projetos de cada escola:

Escola Estadual Francelina de Assis Dantas (Vivências Lúdicas)

Colégio da Polícia Militar V – Candido Mariano (Todas as Cores Contra o Racismo)

Escola de Tempo Integral Maria Rodrigues Tapajós (Diversidade em Ações)

Escola Municipal Rodolpho Valle (Diversidade em Ações)

Escola Municipal Themístocles Pinheiro Gadelha (Diversidade na Construção da Identidade Cultural e Somos todos África: a africanidade na formação da cultura e identidade do povo brasileiro)

Instituto de Educação do Amazonas (Caminhos para Desconstrução do Racismo)

Escola Estadual Frei Silvio Vagheggi (Caminhos para Desconstrução do Racismo)

*Com informações da assessoria