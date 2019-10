Prosamim realiza mutirão social alusivo ao Setembro Amarelo

várias pessoas foram beneficiadas pelo mutirão | Foto: TIAGO CORRÊA/UGPE

Manaus - Uma programação especial em alusão ao Setembro Amarelo, aconteceu nesta sexta-feira (27), no Parque Residencial São Raimundo, localizado na zona sul de Manaus. A programação aconteceu por meio do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim).

O evento contou com as parcerias da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Universidade Paulista (Unip) e do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), que ofereceram os serviços de cortes de cabelo, barbearia e esmaltação, assim como a realização de palestras sobre depressão e prevenção do suicídio aos moradores do residencial e do entorno.

O aposentado Benzecrim de Castro, 74, disse que foi uma ótima ação porque envolveu o trabalho com a autoestima de quem é beneficiado pelos serviços oferecidos. “Acabei de ser muito bem atendido e estou saindo de cabelo cortado, barba feita e as moças foram tão gentis que fiz até as unhas, e estou me sentindo muito bem”, afirmou o aposentado.



A dona de casa Rosana de Souza Pinheiro, 43, é moradora do Prosamim e também realizou corte de cabelo e passou pelos serviços de esmaltação. “Eu achei ótima essa ideia de oferecerem os serviços. Eu vim animada quando ouvi o carro de som passando na frente de casa anunciando a ação. Cortei meu cabelo, fiz as unhas e ainda avisei os meus vizinhos para participarem também”, destacou.

*Com informações da assessoria