Carro capota e deixa trânsito complicado na avenida Constantino Nery

O acidente não deixou vítimas fatais | Foto: Izaias Godinho

Manaus - Um carro Fiat Mobi capotou após colidir com um veículo Nissa March, na manhã deste sábado (28). O acidente ocorreu por volta das 8h, na Avenida Constantino Nery, Zona Centro-sul de Manaus, e não deixou vítimas fatais.

De acordo com um servidor do Manaustrans, no veículo Fiat estava apenas o condutor, enquanto o Nissan transportava um motorista de aplicativo e uma passageira.

"O veículo Fiat trafegava em alta velocidade na Avenida quando atingiu a parte traseira do automóvel Nissan. O condutor do Fiat e a passageira tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital 28 de agosto", frisou o técnico do Manaustrans.

Um policial da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável em registrar a ocorrência, afirmou que a após a análise da perícia, os carros vão ser removidos e a via será liberada.