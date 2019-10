Moradores do Novo Aleixo contabilizam prejuízos após chuva, veja vídeo

A rua ficou intrafegável devido a modificação do nivelamento dos bueiros no local | Foto: Izaías Godinho

Manaus - Os moradores da rua Acácia Negra, localizada no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus sentiram os impactos da forte chuva na madrugada deste sábado (28). Os residentes disseram que a via ficou totalmente alagada e precisaram quebrar a estrutura das redes de esgoto para o escoamento da lama.

De acordo com Ilton Fernão, que vive na área há mais de três anos, a área ficou intrafegável devido a modificação do nivelamento dos bueiros no local.

"A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) iniciou os trabalhos aqui na rua, mas não deu previsão para o fim das obras. Eles modificaram os esgotos para iniciar a pavimentação e, depois disso, a rua passou a alagar", frisou homem.

Os moradores precisaram quebrar a estrutura das redes de esgoto para o escoamento da lama | Foto: Izaias Godinho

O vendedor autônomo Carlos Duarte disse que se reuniu com outros vizinhos e quebrou alguns bueiros para buscar a solução das inundações. "Haviam casas alagando e as águas estavam transbordando. Essas obras já deveriam estar prontas", frisou o morador.

A equipe do Portal Em Tempo entrou em contato com a Seminf que por meio de nota, informou que uma equipe irá ao local verificar a situação com urgência





