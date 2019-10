Controladoria-Geral terá sede própria a partir de segunda-feira (7)

Manaus - Após 15 anos de criação, a Controladoria-Geral do Estado (CGE) contará com uma sede própria. A partir de segunda-feira (07) o atendimento ao cidadão acontecerá em novo endereço, no edifício Amazon Trade Center, na rua Franco de Sá, 270, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus. A mudança acontecerá sem aumento de custos aos cofres do Estado. O horário de atendimento permanecerá de 8h às 15h.

A sede consiste em uma área de 12 salas comerciais, totalizando aproximadamente 500 metros quadrados, localizadas no décimo andar do edifício. O local é resultado de contrapartidas negociadas com o Banco Bradesco, responsável pelos custos de locação, condomínio e Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) do prédio. O banco cederá o uso do imóvel à CGE por meio de Termo de Comodato. A Controladoria será responsável pelas despesas com energia elétrica, internet, manutenção de ar condicionados e das salas.

O Controlador-Geral do Estado, Alessandro Moreira, afirma que a locação de salas comerciais está em consonância aos estudos de economicidade e eficiência realizados pela Controladoria-Geral da União (CGU).

“Por meio do acordo firmado com o Bradesco, a CGE terá pela primeira vez uma sede própria, totalmente estruturada e sem aumento de custos. Com a economia obtida foi possível adquirir equipamentos para os trabalhos. Nosso objetivo é trabalhar uma nova cultura baseada em baixo custo e maximização de resultados à sociedade”, disse o Controlador.

Em sua estrutura a CGE conta com a Subcontroladoria-Geral de Controle Interno e a Subcontroladoria-Geral de Transparência e Ouvidoria.

O número de WhatsApp para atendimento ao cidadão é (92) 99480-8446.