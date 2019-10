Prefeitura de Manaus inicia mutirão de limpeza na zona Sul da cidade

Manaus - A Prefeitura de Manaus deu início, nesta segunda-feira (7), ao mutirão de limpeza da zona Sul. O bairro da Betânia foi o primeiro a receber os serviços que envolvem 150 homens. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e o secretário e subsecretário de Limpeza Urbana, Paulo Farias e José Rebouças, respectivamente, acompanharam o início dos trabalhos que irão se estender por todos os bairros da zona Sul, como São Lázaro, Morro da Liberdade, Crespo, Santa Luzia e Educandos.

Na Betânia, o prefeito parabenizou os moradores pelo aniversário do bairro e confirmou a reforma do campo de futebol “Betanhão” e também a chegada do asfalto nessa região. “Tá bonito! É um mutirão de limpeza que vai alcançar toda a Betânia e, em seguida ao mutirão, entra o asfalto”, afirmou. Nas ruas, as equipes fazem o trabalho de capinação, varrição e outras limpezas.

O prefeito aproveitou para lembrar a população que esse é o momento para retirar o lixo dos quintais para que as equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) façam a retirada. E também que a população colabore colocando o lixo domiciliar na hora certa e não jogue lixo na rua. “Eu peço que coloquem o lixo na rua na hora certa, que não joguem no igarapé, valorizem o trabalho das nossas equipes. A gente faz o mutirão com o maior prazer, mas seria bom que esse trabalho fosse acompanhado por uma atitude de conscientização pela comunidade”, afirmou.

Arthur também convocou a população a utilizar o serviço de coleta agendada para grandes volumes, criado este ano pela Prefeitura de Manaus, em colaboração com as empresas concessionárias dos serviços de coleta de lixo. Basta que as pessoas que queiram se desfazer de materiais de grande volume – geladeira, fogão, cama, mesa, armários, entre outros – liguem para o serviço ou passem mensagem (WhatsApp) para os números 98415-9563 e 98459-5618.

“Em vez de fazer aquela coisa complicada de levar e jogar no igarapé, basta fazer o agendamento com o pessoal da Semulsp. No dia acertado, é só colocar o material para fora de casa, que eles vêm pegar”, explicou o prefeito de Manaus.

