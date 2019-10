Prefeitura de Manaus lança Semana de Combate à Obesidade

Manaus - Para alertar a população sobre os riscos do excesso de peso, a Prefeitura de Manaus lançou, na manhã desta terça-feira (8), a Semana Municipal de Combate à Obesidade. Idealizada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, a iniciativa estimula a mudança de hábitos alimentares e a prática de atividades físicas como meios para uma saúde equilibrada. A solenidade aconteceu na Unidade Básica de Saúde (UBS) Nilton Lins, situada na avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores, zona Centro-Sul.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, destacou que o combate à obesidade é uma prática da Prefeitura de Manaus, realizada todos os dias nas unidades de saúde, mas que, especificamente nesta semana, a Semsa estará intensificando as ações. “Nossos profissionais estão preparados para receber a população que está sendo chamada para comparecer em nossas unidades de saúde. Em curto espaço de tempo, esperamos reduzir os altos índices de obesidade que Manaus registra”, disse Magaldi, acrescentando que a campanha é promovida pela Gerência de Promoção à Saúde.



Presente no evento, a secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Conceição Sampaio, destacou a necessidade de ações dessa natureza em razão de Manaus registrar uma alta incidência de excesso de peso na população. Ela lembrou que a obesidade pode ocasionar muitas doenças cardiovasculares que podem ser evitadas por meio de hábitos saudáveis.



“Convocamos toda a população para a prática das atividades físicas, aliadas ao consumo de alimentos saudáveis para juntos vencermos a obesidade e evitarmos doenças como o diabetes. Hábitos saudáveis devem acontecer no dia a dia”, destacou a secretária Conceição Sampaio.

Profissionais de nutrição realizaram serviços de triagem, orientação nutricional, educação em saúde, degustação de suco verde, que é rico em vitamina C e Ferro, encaminhamento de usuários com risco de obesidade para o programa municipal de tratamento e a distribuição de mudas de plantas frutíferas como incentivo para uma alimentação saudável e sustentável.

Mudança de hábito

O hábito da alimentação saudável e a prática da atividade física previnem doenças crônicas como a diabetes, hipertensão e colesterol. A autônoma Teresinha Costa Lima, 54, contou que não tinha a preocupação de consumir alimentos saudáveis, mas que a partir da orientação que recebeu na UBS Nilton Lins, agora se preocupa com a saúde de sua família. “Aprendi muito vindo aqui, e a palestra sobre a alimentação adequada me ajudou muito a entender o que devemos consumir para que evitemos a obesidade”, enfatizou.

Programação

A Semana de Intensificação do Combate à Obesidade acontecerá até o dia 11 de outubro, data em que é celebrado o Dia Mundial de Combate à Obesidade, oferecendo à população atividades como rodas de conversas, palestras de educação em saúde, atividades físicas entre outras programações nos estabelecimentos de saúde e escolas do município.

Números da obesidade

Pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) Brasil 2018, aponta que o município de Manaus aparece como uma das capitais com maior frequência em adultos - 56,8% - com excesso de peso, e 27,1%, classificados como obesos.

No Brasil, estima-se que 20% das crianças sejam obesas e que aproximadamente 32% da população adulta apresentem algum grau de excesso de peso, sendo 25% de casos mais graves. A mesma pesquisa identificou ainda que, em São Luiz, no Maranhão, a frequência de adultos com excesso de peso varia entre 47,2% e 60,7%, em Cuiabá, no Mato Grosso.

*Com informações da assessoria