Em Manaus, especialista faz palestra sobre extraterrestres

Manaus - Você acredita em seres extraterrestres? E intraterrenos, você já ouviu falar? Nesta quinta-feira, 10, Manaus será palco de uma rara palestra sobre a existência de extraterrestres.

Se você quer ter acesso a essas informações diretamente da fonte, e tirar todas as suas dúvidas sobre essas criaturas, você não pode perder a palestra de Ted Heidk, dia 10, às 19h30 no Hotel Blue Tree, ao lado do posto Mix, na antiga rua Paraíba.

Quem é Ted Heidk

O palestrante Ted Heidk, durante 14 anos,trabalhou para o braço armado do tão falado Governo Oculto Mundial, e tem revelações surpreendentes sobre o tema. B rasileiro, descendente de chineses, ele afirma ter trabalhado para um exército de elite patrocinado por 54 países, utilizando equipamentos de tecnologia avançada e desconhecida da massa, cujo objetivo era manter a ordem mundial, defender o planeta de ameaças externas e das profundezas da Terra, além de fazer alianças com extraterrestres benevolentes.

Ted garante que, durante o período em que esteve na ativa, lutou com criaturas perigosas e desconhecidas da população na África e no Amazonas. Ele disse ainda que foi testemunha ocular de um encontro entre cientistas, autoridades mundiais e seres extraterrestres gigantes com aparência nórdica, na Antártida.

O palestrante afirma que teve a oportunidade de conhecer nove tipos de seres inimagináveis, e compartilha a tese de Bob Lazar, superdotado americano que afirma que desmontava naves extraterrestres a pedido do governo americano, e Philip Schneider que declarou publicamente ter sido ferido por uma criatura estranha enquanto perfurava uma caverna sob o comando do governo americano, de que não se deve esconder mais essas informações da população.

