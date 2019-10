Ônibus colide em viaduto na Zona Leste de Manaus

Ônibus colidiu com a estrutura do viaduto na avenida Autaz Mirim | Foto: Divulgação

Manaus - De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), por volta das 13h deste sábado (11), ocorreu um acidente na alça de acesso à avenida Autaz Mirim, próximo ao Terminal 5, Zona Lesta de Manaus. Um ônibus de transporte público na capital colidiu com a estrutura do viaduto e não há informações sobre vítimas no local.

De acordo com o IMMU, agentes de trânsito já estão no local para sinalização e normalização do trânsito na via. O socorro da empresa, que presta serviço de transporte coletivo, já foi acionado e está com as providências em andamento.