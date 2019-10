Linha de ônibus 216 tem rota alterada a partir deste sábado (12)

Manaus - Atendendo ao pedido de moradores do Lírio do Vale 1 e 2, além de bairros adjacentes, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informa que a linha 216 – Lírio do Vale / T1 Constantino Nery / Centro - terá seu itinerário modificado a partir deste sábado (12). Fiscais da Gestão de Transporte estarão nas comunidades atendidas pela linha para orientar os usuários quanto às alterações, assim como para tirar dúvidas e ouvir sugestões dos moradores.

A linha 216 passará a atender o seguinte itinerário no sentido bairro/Centro/bairro: Terminal de bairro, na garagem da empresa Via Verde / Avenida Laguna / Rua Central / Rua 20 / Rua Paranapanema / Rua São José / Rua Vitória Régia / Rua Espírito Santo / Rua Camarão Amarelo / Rua Canopus / Avenida Laguna / Centro, no terminal da Matriz.

*Com informações da assessoria