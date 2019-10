Seap realiza atividades especiais para filhos de detentos em Manaus

Manaus - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) preparou uma programação especial para o Dia das Crianças, comemorado neste sábado (12). A data foi celebrada em todas as unidades prisionais, atraindo a atenção e a alegria da garotada.

O serviço social dos estabelecimentos penitenciários realizou várias atividades com os pequenos. Sob a supervisão do Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc) da Seap, em parceria com as empresas de cogestão, foram promovidas brincadeiras, pinturas artísticas, distribuição de guloseimas e outros.

O Homem-Aranha também apareceu, conversou com as crianças e distribuiu brindes na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP). “Essas ações são importantes para mantermos a magia infantil e o vínculo familiar”, afirmou a chefe do Deresc, Keyla Prado.

As unidades prisionais foram enfeitadas com balões coloridos, com temas infantis. As comemorações pelo Dia da Criança nos presídios começaram na sexta-feira (11) e se estenderão até o domingo (13).

*Com informações da assessoria