Caic da Compensa orienta pais sobre doenças e vacinação

Manaus - O Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) Alberto Carreira, unidade da rede estadual de saúde, realiza uma série de palestras para orientar pais e responsáveis sobre importância da vacinação, higiene e alimentação na prevenção de doenças. As ações acontecem nos dias 12, 13 e 14 de junho, na brinquedoteca da unidade, localizada na avenida Brasil, no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus.

Durante os três dias pediatras que atendem no Caic se revezam na apresentação de temas voltados para o tratamento de agravos, tais como diarreia, desnutrição, obesidade e mão-pé-boca.

O Caic Alberto Carreira realiza 320 atendimentos semanais na pediatria e em 2019 já atendeu 30 de desnutrição, sete casos de obesidade, 72 casos de crianças com diarreia e 11 casos mão-pé-boca, números considerados altos, pela direção da unidade, principalmente porque podem ser evitados pelos pais com alguns cuidados básicos

“O Caic Alberto Carreira possui uma alta demanda desta faixa etária e, como no primeiro semestre do ano costumamos registrar aumento nos casos de mão-pé-boca, foi importante criar uma estratégia para alertar à população sobre a prevenção e tratamento, além de difundir cuidados que evitem a transmissão”, ressaltou a diretora da unidade Rosana Maria do Nascimento Silva.

Segundo a diretora alguns cuidados podem ser tomados para evitar a contaminação e as palestras vão ajudar os pais a compreenderem melhor as doenças.

“As palestras e oficinas são uma forma que encontramos para difundir a prevenção, diminuindo casos e trazendo diversos benefícios para a saúde pública do estado do Amazonas”.

Sobre a doença - A mão-pé-boca é doença que causa aparecimento de manchas vermelhas na boca, amídalas e faringe e erupção de pequenas bolhas nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, principalmente em crianças até os cinco anos de idade. A doença é autolimitada, com os sintomas costumando desaparecer em cerca de 15 dias, embora causem desconforto nas crianças, como a dificuldade de se alimentar.

Alguns cuidados que podem ser tomados é lavar bem as mãos e evitar que a criança contaminada frequente lugares públicos como creches e escolas.

Programação:

Dia 12/06 (8h) - Os cuidados que devemos ter para evitar a síndrome Mão–Pé-Boca

Palestrante: Pediatra Patrícia Carvalho

Dia 12/06 (13h) - Os cuidados que devemos ter para evitar a síndrome Mão–Pé-Boca



Palestrante – Pediatra Mario Tércio Rocha

Dia 13/06 (8h) - A importância da vacinação e os cuidados com o cartão de vacina

Palestrante: Enfermeira Ana Flávia Oliveira

Dia 13/06 (13h) - A importância da vacinação e os cuidados com o cartão de vacina

Palestrante: Enfermeira Aline Regina Macedo

Dia 14/06 (8h) – Os 10 passos para uma alimentação saudável

Palestrante: Pediatra Patrícia Carvalho

Dia 14/06 (13h) – Os 10 passos para uma alimentação saudável

Palestrante – Pediatra Mario Tércio Rocha

