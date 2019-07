Moradores do Tarumã fazem manifestação por falta de ônibus

As linhas 011 e 005 deixaram de circular dentro das comunidades | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Moradores das comunidades Cidade das Luzes e Parque dos Índios fecharam, em manifestação, a avenida da Floresta, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A determinação dos ônibus das linhas 011 e 005 não trafegarem mais nas comunidades teria causado a indignação nos moradores que interditaram a via e atearam fogo em galhos e pedaços de madeiras.

O empresário e morador de uma das comunidades, Gênesis Oliveira, de 38 anos, falou que promessas existem, mas nada se cumpre. O ramal da Anaconda, que dá acesso as comunidades fica na escuridão, mesmo tendo postes e refletores que não funcionam.



"É uma pouca vergonha, os adolescentes, estudantes, país de família precisam desse ramal já que os ônibus não entram mais e como fica? É uma escuridão, as pessoas ficam com medo de serem assaltadas, é um breu e os bandidos se escondem, cadê a polícia? Cadê o poder público para resolver isso?", relatou Gênesis.



Com o tratamento contra o câncer paralisado, a líder comunitária Indiara Lúcia Moraes, de 53 anos, se emocionou ao contará para o Em Tempo que não tem como sair do local sem ser por meio do transporte coletivo e que com isso acaba torturando a frágil saúde que ainda lhe resta.

"Eu não sei mais o que fazer da minha vida, vivo de ajuda dos comunitários, estou sem trabalhar por conta da doença e o único meio de locomoção que tinha era o ônibus que passava por aqui, agora tenho que andar cerca de cinco quilômetros para tentar ir ao médico, uma senhora de 53 anos, com a saúde fragilidade, você acha digno isso?", questionou Indiara.

Um representante de uma das empresas do transporte coletivo que trafega pelo local, e preferiu não ter o nome divulgado, explicou que a ordem de parar de rodar dentro das comunidades partiu da Gestão de Transporte Urbano (IMMU Manaus) antiga SMTU.

"Olha, o que as empresas receberam como ordem era parar de trafegar pela região por conta da má condição asfáltica. Os motoristas foram orientados a isso, mas por conta da pressão da comunidade voltamos a circular pelo local", explicou o representante que estava em uma moto.

Em nota, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informou que tomou conhecimento do desvio de itinerário por causa da condição da via e aguarda o término dos serviços de recapeamento para o retorno das rotas das linhas 005 e 011 no local. A autarquia encaminhará uma equipe ao local para avaliar a situação.

