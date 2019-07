Homem morre atropelado por caminhão de lixo em Manaus

O motorista do caminhão foi encaminhado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos | Foto: Divulgação

Manaus - Após tentar atravessar a avenida Penetração, no Conjunto Canaranas, na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, um homem identificado como Francisco de Assis Silva Pereira, de 34 anos, morreu atropelado por um caminhão de lixo, na tarde desta segunda-feira (10), por volta das 15h.

De acordo com testemunhas, a vítima estava tentando atravessar a via, mesmo com o intenso tráfego de veículos naquela região, quando foi atingida pelo caminhão. O veículo passou por cima da cabeça de Francisco. Os policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), estiveram no local para atender a ocorrência.

O corpo da vítima foi removido do local do acidente pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil. O motorista do caminhão foi encaminhado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos.

