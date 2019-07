Moradores reclamam de buracos em ruas no bairro Zumbi 2, em Manaus

Manaus - Moradores do bairro Zumbi dos Palmares 2, na Zona Leste de Manaus, estão reclamando do surgimento de vários buracos e bueiros a céu aberto no local, um verdadeiro perigo para pedestres e motoristas.

A reportagem do Portal Em Tempo esteve no local e pode comprovar a situação precária de algumas ruas do bairro, entre elas a Índio Ajuricaba, Santa Inês, Santa Helena, São Pedro, Santo Estêvão, Irmã Creuza Coelho, Padre Jósimo, Oscar Romero e São Paulo.

A aposentada Cirlane de Almeida Antunes, de 53 anos, mora no bairro há 23 anos. Segundo ela, as crateras estão por todos os lugares e vem prejudicando os moradores, inclusive com danos em veículos.

"Os buracos são um verdadeiro perigo a pedestres e motoristas desavisados. Muitas pessoas já escorregaram dentro dos buracos ao desviar de carros, que também disputam espaço para seguir viagem sem causar danos. Isso é um descaso do poder público", disse.

Várias ruas do bairro estão cheias de buracos | Foto: Josemar Antunes

Outra situação alarmante que chama atenção de quem passa pelas ruas é a presença de bueiros a céu aberto. Os moradores consideram os locais perigosos, inclusive por causa dos alunos que transitam a todo tempo próximo aos bueiros.

"Precisamos que os responsáveis enviem técnicos para acompanhar o problema e solucione de fato. Algumas casas chegam alagar e crianças podem cair nesses bueiros", completou a moradora.

Seminf

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que está com obra de recapeamento no bairro nas ruas São Francisco e Heitor Galeno, e já atuou nas vias Padre Zózimo, Presidente Kennedy, Dr Ademar, Bom Jesus, dentre outras.

Segue abaixo a lista de vias que serão contempladas, segundo a secretaria, pela primeira etapa do programa Requalifica no bairro Zumbi:

Bom Jesus, Santa Rita, Palmeiras, avenida Presidente Vargas, Marcelinho, Drº Pegoraro, Drº Basílio, Drº Edson, Drº Ademar, Nosso Senhor do Bonfim, São Paulo, Drº Heleno, Irmã Creuza Coelho, São Francisco, Berimbau, Santa Inês, Padre Zózimo e Heitor Galeno.

As demais vias, conforme a Seminf, continuam a ser atendidas pelas equipes do distrito de obras da área.

