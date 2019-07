Concurso: prêmio recebe 33 propostas de identidade visual do Sauim

Manaus- A Prefeitura de Manaus irá escolher entre 33 propostas a ganhadora do prêmio de R$ 10 mil do “Concurso-Prêmio Identidade Visual da Mascote Sauim-de-Manaus”. O prazo para a entrega dos trabalhos foi encerrado às 14h desta segunda-feira, (10), conforme previsto no edital 001/2019.

As propostas serão analisadas primeiramente pela comissão técnica, que avaliará se a documentação exigida e apresentada pelos concorrentes atende ao disposto no item 6 do edital. A comissão já se reunirá nesta terça-feira, (11), às 14h, com essa finalidade. Após essa etapa, que é eliminatória, os trabalhos serão julgados pela comissão de seleção no dia (25), quando será escolhido o ganhador. O anúncio da proposta vencedora será publicado no Diário Oficial do Município até o final do mês de junho.

Serão avaliados os critérios de clareza de comunicação, conceito, originalidade, comunicabilidade da proposta e qualidade estética. Os concorrentes, em sua maioria, são estudantes e profissionais de design gráfico e comunicação visual.

Organizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), o concurso-prêmio teve ampla divulgação na mídia e foi objeto de workshops realizados em instituições de ensino superior com a finalidade de disseminar os seus objetivos e a importância da preservação da espécie sauim-de-coleira, também chamada sauim-de-manaus, que se encontra na categoria dos animais criticamente ameaçados de extinção.

