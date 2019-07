Moradores fazem manifestação e fecham Ponte do São Jorge

Foram queimados pneus, telhas, pedaços de madeiras e lixo na pista, o que levou a interdição da avenida São Jorge | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Os moradores de áreas alagadas do bairro São Jorge, na zona Oeste de Manaus, realizaram um protesto no início da noite desta terça-feira (11) pedindo ajuda das autoridades para a construção de pontes e demais auxílios da operação SOS Enchente. Durante o ato, foram queimados pneus, telhas, pedaços de madeiras e lixo na pista, o que levou a interdição da avenida São Jorge. O trânsito ficou congestionado no local e foi desviado por agentes de trânsito.

Uma moradora estava revoltada com a situação cobrava explicações dos órgãos responsáveis que cuidam sobre essa questão dos alagamentos pela cidade. As ações do SOS Enchente também foram cobradas pelos moradores.

"Nós precisamos construir as marombas dentro das casas para poder andar porque está tudo alagado, não temos mais condições de viver nessa situação, cadê o poder público? Eles vieram aqui, prometeram pontes, mas está todo mundo debaixo da água", explicou a dona de casa Elizete Costa.

Outro morador contou que cobras e outros animais peçonhentos estão invadindo as casas. A casa dele já está parcialmente alagada e uma cobra foi encontrada dentro de um dos quartos da casa.

“Minha neta estava agitada, gritava muito lá do quarto, quando fomos lá, ela apontou para debaixo da cama, foi quando eu olhei e vi a cobra, na hora coloquei ela para fora, que fugiu para dentro do igarapé”, disse o aposentado Roberto Parreira Trindade, de 63 anos.

Os moradores pedem ajuda das autoridades para a construção de pontes e e demais auxílios da operação SOS Enchente

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foi acionado para o local e ajudou a apagar o fogo que foi ateado no material que estava exposto na via. Os policiais da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) deram apoio na ocorrência.

