Idosos 'malham a mente' em oficina da Prefeitura de Manaus

Manaus - A terceira idade é uma fase da vida que requer movimentação não apenas física, mas também mental. Com o objetivo de “malhar a mente” de frequentadores do Parque Municipal do Idoso (PMI), a Prefeitura de Manaus deu início às aulas da segunda turma da oficina “Exercitando a Memória”, para mais de 50 participantes, nesta terça-feira (11), na sede do PMI, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

A atividade é parte da programação anual da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), em parceria com a Fundação Doutor Thomas.

Frequentadora assídua do PMI, a aposentada Yasodhara de Abreu, 63, comenta que a partir das atividades do curso os exercícios mentais se tornaram uma rotina diária. “É a segunda vez que eu participo porque tem coisas que fazem bem para mim no dia a dia, como filmes, músicas, palestras, jogos, que estimulam”, conta.

Com atividades até o dia 27 de julho, o curso é ministrado pela psicóloga Jane Praia, que destaca, entre os benefícios para os participantes, a socialização. “A oficina da memória ajuda na estimulação cognitiva, nossas funções mentais, a comunicação, a orientação, a percepção, a psicomotricidade, a memória a longo prazo, a memória a curto prazo, todas as nossas funções mentais”, complementa.

A diretora-geral da Espi, Stela Cyrino, destaca que a parceria com a Fundação Doutor Thomas contribui para fomentar a qualidade de vida do público da terceira idade que frequenta o PMI, com atividades físicas e mentais. “A orientação do prefeito Arthur Neto é promover ações que tragam qualidade de vida à população, e nosso trabalho vem se voltando para diferentes públicos, como os idosos do parque e os servidores ativos e inativos”, finaliza.

