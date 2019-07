Novidades de última geração em lançamentos de ônibus e caminhões

As novidades em lançamentos de ônibus e caminhões da seção Máquinas Incríveis do Portal EM TEMPO:

Conexão em expansão

A Scania acaba de atingir 20 mil veículos conectados no Brasil, desde o lançamento do serviço em janeiro de 2017. São cerca de 18.800 caminhões e 1.200 ônibus ativos. | Foto: Divulgação

A Scania acaba de atingir 20 mil veículos conectados no Brasil, desde o lançamento do serviço em janeiro de 2017. São cerca de 18.800 caminhões e 1.200 ônibus ativos. A projeção da marca sueca é atingir 28 mil até o final de 2019. Ao redor do planeta, a Scania tem quatrocentos mil veículos comerciais conectados que geram dados usados para melhorias nas operações de transporte dos clientes. “Toda esta inteligência de dados nos proporcionam resultados práticos fantásticos. Conseguimos ir bem no detalhe da operação do cliente para economizar combustível e diminuir emissões de poluentes, aumentar a rentabilidade e disponibilidade da frota, além de ajudar a melhorar a condução do motorista e diminuir os acidentes. A conectividade criou uma nova gestão para quem atua no setor de transportes e a sobrevivência no mercado passa por tirar o máximo de proveito da análise qualitativa dos dados da viagem”, afirma Roberto Barral, vice-presidente das Operações Comerciais da Scania no Brasil. Nos Serviços Conectados Scania, os dados são enviados por um módulo (Communicator), instalado nos veículos desde maio de 2016. Para veículos a partir de 2012, é possível também instalar, mas com um custo. São duas opções de pacotes (Análise e Desempenho). O Análise, gratuito por 10 anos, gera relatórios semanais e mensais. Já o Desempenho permite um acompanhamento em tempo real do veículo e do motorista, individualmente. A Scania lançou no Brasil, em outubro de 2018, sua Nova Geração de caminhões, que elevou ainda mais os benefícios da conectividade por meio dos serviços. Dos quase 1.900 caminhões conectados da Nova Geração, cerca de 1.100 já têm o pacote Desempenho – quase 60% do total.

Elétricos à italiana



A empresa chinesa BYD fornece mais de 50% de ônibus elétricos à Itália | Foto: Divulgação

A BYD entregou uma frota de 16 ônibus elétricos de 8,7 metros para a operadora de transportes públicos Azienda Trasporti Di Messina (ATM), na cidade de Messina, Sicília, Sul da Itália. Esse foi um marco significativo para a empresa chinesa, uma vez que fornece à ATM a segunda maior frota de ônibus elétricos de emissão zero da Itália – 28 ônibus elétricos BYD já estão em operação em Turim. Com essa entrega, a BYD garante mais de 50% do mercado total de ônibus elétricos na Itália. Essa é a mais recente entrega de vários sucessos de vendas da BYD na Europa, a fornecedores de transportes em Madrid, Valência, Badajoz e Badalona, na Espanha, Coimbra, em Portugal, e em toda a Escandinávia. “Este é certamente um dia marcante para a BYD, já que, devido à importância geográfica de Messina, os ônibus elétricos da BYD agora são vistos em toda a Europa. Estamos vendo uma crescente aceitação da mobilidade 100% elétrica não apenas das empresas de transporte público, mas do próprio público em geral – são as pessoas que impulsionam a mudança. A BYD tem os produtos e a infraestrutura para atender à demanda dos clientes e continuaremos com nosso compromisso de levar os ônibus 100% elétricos para as cidades europeias”, comemorou Isbrand Ho, Diretor Administrativo da BYD Europa.

Marcopolo na costa do pacífico

A Turbus, importante operador de transporte rodoviário do Chile, adquiriu 74 novos ônibus rodoviários Marcopolo. | Foto: Divulgação

A Turbus, importante operador de transporte rodoviário do Chile, adquiriu 74 novos ônibus rodoviários Marcopolo. Os veículos têm previsão de entrega para o próximo mês de julho e serão utilizados nas linhas que ligam a capital, Santiago, e cidades do Sul e Norte do país. Os ônibus Paradiso 1800 Double Decker têm chassi Scania K400 6x2 e os Paradiso 1050, chassi Mercedes-Benz O500RS 1936 4x2, todos com sistema de segurança ativa (sensores, câmeras e alarmes anticolisão) e diferentes configurações e equipamentos de acordo com o modelo de carroceria. São equipados com poltronas semileito, sistemas de ar-condicionado e calefação e de áudio e vídeo com rádio MP3, preparação para DVD e para monitores de vídeo, iluminação em leds Bio Lighting, audiofones de três canais com controle de volume, tomada USB e carregador de celular e tomada em todas as poltronas. O modelo Paradiso 1800 DD é considerado ideal para o transporte em viagens de médias e grandes distâncias.

Fome de vender



A Linha Sprinter é o destaque da Mercedes-Benz no Expo Center Norte, em São Paulo | Foto: Divulgação

A Linha Sprinter é o destaque da Mercedes-Benz no maior evento do setor de soluções para estabelecimentos de alimentação fora do lar, a Fispal Food Service, que fará sua 35a edição, de 11 a 14 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo. A expectativa é que o evento atraia mais de 50 mil visitantes. A Linha Sprinter de veículos comerciais leves oferece um amplo portfólio de furgões e chassis, bem como de vans de passageiros.

São sessenta versões à escolha dos clientes, a partir dos modelos 313 CDI Street (Peso Bruto Total – PBT de 3,50 toneladas), 415 CDI (PBT de 3,88 toneladas) e 515 CDI (PBT de cinco toneladas). No estande da marca, estará exposto o furgão 415 CDI. A Sprinter Street pode ser dirigida por motoristas com CNH da categoria B, o que facilita o dia a dia de quem trabalha com transporte na cidade e nas curtas distâncias. Além disso, as dimensões compactas e o reduzido círculo de viragem da Sprinter asseguram boa dirigibilidade e facilidade de manobra para os motoristas, agilizando as operações de carregamento e descarregamento, mesmo em locais estreitos e de difícil acesso. “Distribuição urbana, e-commerce, ambulância, turismo e transporte executivo seguem puxando as vendas da Sprinter desde o ano passado e a expectativa é que essas aplicações sigam aquecidas em 2019”, ressalta Jefferson Ferrarez, diretor de Vendas e Marketing Vans da Mercedes-Benz do Brasil.

