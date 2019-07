TCE recebe diploma Diamante por doações de sangue

O reconhecimento rendeu ao TCE o diploma Diamante | Foto: Divulgação/ TCE

Manaus- Considerado pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) como um dos grandes parceiros do Estado nas campanhas de doação de sangue, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE) foi homenageado, na tarde desta terça-feira (11), durante sessão especial realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) pelo Dia Mundial do Doador de Sangue. O reconhecimento rendeu ao TCE o diploma Diamante, que foi recebido pela conselheira-presidente Yara Lins dos Santos.

Na solenidade, foram homenageados, ainda, o Fundo de Promoção Social do Amazonas, as igrejas Universal e Adventista do Sétimo dia, a Polícia Militar, a Universidade de Estado do Amazonas (UEA) e a própria Aleam, que, assim como os demais, realiza coleta interna de doação de sangue.

A sessão especial foi proposta pelos deputados Fausto Jr. (PV) e Mayara Pinheiro (PP), que homenagearam, também, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) pela realização da campanha “Quem doa sangue, multiplica solidariedade e salva vidas”.

A comemoração realizada na Aleam faz parte da campanha Junho Vermelho, cujo objetivo é conscientizar a sociedade sobre a importância da doação de sangue. Durante a solenidade foram entregues diplomas nas categorias Diamante, Ouro, Prata e Azul.

Ao agradecer aos parlamentares pela homenagem, a conselheira Yara Lins dos Santos enfatizou que o diploma é um reconhecimento do Poder Legislativo ao empenho e a consciência dos servidores do TCE, que sempre aderem em massa às campanhas internas de coleta de sangue promovida pela Divisão de Assistência Social (Dias). “Esse diploma é de todos os servidores do Tribunal de Contas, que ajudam a salvar vidas sempre que são chamados à doação. Estamos entre os dez maiores doadores entre os órgãos públicos, segundo o Hemoam”, enfatizou.

Em março passado, o “Vampirão” ficou na praça do TCE durante todo o dia e coletou sangue de 106 servidores, terceirizados e estagiário do TCE, totalizando 80 bolsas com 450 ml em cada.

