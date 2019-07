Mora nas zonas Leste e Norte e pega ônibus? Veja alteração em linha

Alteração de itinerário da linha 073 neste fim de semana | Foto: Divulgação

Manaus- A Gestão de Transportes Urbanos do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informa que no próximo sábado, (15), ocorrerá alteração de itinerário da linha 073 - T5 / conjunto Tiradentes/ Colônia Japonesa/Águas Claras II para melhor atender às comunidades Águas Claras II /Novo Aleixo/ conjunto Tiradentes, Colônia Japonesa com destino ao Terminal de Integração 5, no bairro São José, zona Leste da capital.

A linha 073 seguirá os seguintes itinerários, de acordo com os turnos:

Pela manhã: T5 / alameda Cosme Ferreira/ rua Nelson Batistal / rua Leopoldo Miguel/ rua Waldemar Maués / avenida das Torres / avenida Nathan Xavier / avenida Arterial/ rua Ló-B3 / rua Ns-B10 / rua Ló-B5 / rua Lo-A3/ rua José Romão / rua Villar Fiuza Câmara/ avenida Autaz Mirim / T5.

Pela tarde: T5 / avenida Autaz Mirim/ rua Villar Fiuza Câmara / rua do Sesi/ rua José Romão/ rua Lo-A3/ rua Ló-B5/ rua Ns-B10/ rua Ló-B3/ avenida Arterial/ avenida Nathan Xavier/ avenida das Torres/ rua Waldemar Maués/ rua Leopoldo Miguel/ rua Nelson Batistal/ alameda Cosme Ferreira/ T5.

