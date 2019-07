Moradores bloqueiam ponte do São Jorge em novo protesto

Manaus – Moradores de áreas alagadas no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, fizeram uma nova manifestação nesta quarta-feira (12) e bloquearam a ponte no sentido bairro/Centro. Os manifestantes reivindicam ajuda das autoridades para a construção de pontes e demais auxílios da operação SOS Enchente. O ato iniciou às 11h30.

Os manifestantes ressaltam, ainda, que estão esperando uma resposta da Defesa Civil de Manaus desde abril, quando foi feito o cadastro das casas na operação SOS Enchente, ação de diversas secretarias da prefeitura que já resultou na construção de mais de mil metros de pontes provisórias em 6 bairros, dos 15 bairros passíveis de alagação.

Os manifestantes contam que se nada for resolvido irão fechar a avenida Constantino Nery ainda hoje.

“Nossas casas estão alagadas, nossos filhos estão com risco de pegar doenças. Aparecem cobras na porta de casa. Não recebemos nenhum auxílio ainda. Fizeram apenas a ponte principal com acesso às casas, mas não adianta, a água vem e ultrapassa a ponte”, contou uma das moradoras.

O ato fechou a avenida São Jorge sentido Centro | Foto: Lucas Vasconcelos

Policiais militares da 21º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para conter o ato. A equipe acionou a Defesa Civil para o local.



Em nota, a Defesa Civil informou que durante as ações do SOS Enchente 2019 já foram construídos mais de 1 mil metros quadrados de pontes em áreas alagadiças. Os becos que ainda não tem ponte e que foram catalogados pela Defesa Civil devem aguardar o cronograma de construções, que seguem em andamento.

A Defesa Civil já construiu ponte provisória no local, a situação atual se trata de ponte definitiva e será realizada a construção de “ponte sobre ponte” no decorrer do cronograma.

Orientação da Defesa Civil

A Defesa Civil ressalta que em qualquer situação de risco em residências e em áreas de risco o morador procure um local seguro e acione a Central de Emergência 199 do órgão para que o seja realizado o atendimento de vistoria no local. Após o atendimento a equipe do órgão realizará a devida orientação das providências cabíveis para a situação.

