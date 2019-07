Comprou com nota fiscal? Veja se foi sorteado na campanha do AM

Manaus - Foi divulgado nesta quarta-feira (12), a lista dos dez premiados do 46º Sorteio Mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense. O sorteio, que tem apoio da Processamento de Dados do Amazonas (Prodam) e da Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas (Funtec Amazonas), aconteceu nos estúdios da TV Cultura.

Confira o nome dos vencedores:

Cidadão premiado: Maria das Graças Oliveira dos Santos – 20 mil reais

Instituição beneficiada: Casa da Criança – 8 mil reais

Cidadão premiado: Danielly Castro de Mirandella Byron – 10 mil reais

Cidadão beneficiada: Abrigo Coração do Pai – 4 mil reais

Cidadão premiado: Eder Gilson Queiroz de Souza – 10 mil reais

Instituição beneficiada: Associação para o Desenvolvimento Coesivo do Amazonas – 4 mil reais

Cidadão premiado: Synthia dos Santos Melo – 5 mil reais

Instituição beneficiada: Lar Batista Janell Doyle – 2 mil reais

Cidadão premiado: Sônia Maria Rodrigues Andrade – 5 mil reais

Instituição beneficiada: APAE – 2 mil reais

Cidadão premiado: Marcia Mello da Costa – 5 mil reais

Instituição beneficiada: Abrigo Moacyr Alves – 2 mil reais

Cidadão premiado: João Wendel de Souza Mendonça – 5 mil reais

Instituição beneficiada: Gacc – 2 mil reais

Cidadão premiado: Orlean Passos Araújo – 5 mil reais

Instituição beneficiada: Casa da Criança – 2 mil reais

Cidadão premiado: Sônia Maria Rodrigues Andrade – 5 mil reais

Instituição beneficiada: APAE – 2 mil reais

Cidadão premiado: Karina Nascimento da Costa – 5 mil reais

Instituição beneficiada: União dos Escoteiros do Brasil – 2 mil reais

Estavam aptos a participar do sorteio contribuintes cadastrados no site da campanha que tenham pedido CPF em notas fiscais no valor mínimo acumulado de R$ 50 no mês de maio.

Ao todo, foram sorteados R$ 105 mil, sendo sete prêmios de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um R$ 20 mil.

As instituições sociais participantes da campanha também recebem prêmios, que equivalem a 40% do valor destinado a seus padrinhos premiados.



Como funciona a campanha

Há três modelos de sorteio da Nota Fiscal Amazonense. Nos sorteios diários, são cinco prêmios de R$ 200 e um de R$ 1.000. A premiação é instantânea, por nota, independente do valor. Nos sorteios mensais, os prêmios variam de R$ 5 a R$ 20 mil, e no sorteio especial (anual), de R$ 10 a R$ 50 mil.

Os resultados são publicados no portal da campanha, no endereço eletrônico www.nfamazonense.sefaz.am.gov.br. O acesso à conta individual, criada no ato do cadastramento, ocorre por meio de senha própria, o que garante segurança sobre as informações armazenadas como notas fiscais, que podem ser visualizadas e impressas a qualquer tempo.

Entidades sociais

No ato do cadastro, o cidadão indica uma instituição social para apadrinhar na campanha. A entidade recebe o equivalente a 40% do valor do prêmio do vencedor. O Governo do Amazonas paga um prêmio à parte para as instituições e a pessoa física recebe seu prêmio integralmente.

Como se cadastrar

Para participar da campanha, basta se cadastrar no site www.nfaamazonense.sefaz.am.gov.br. Lá, o cidadão deve indicar a entidade social que gostaria de vincular à sua conta, assim como a conta bancária para o recebimento do prêmio. No mesmo site, o contribuinte pode também recuperar notas fiscais perdidas (quando pedidas com inclusão de CPF), fazer denúncias de sonegação, propor sugestões à campanha, entre outros serviços.

*Com informações da assessoria.



Leia mais:

Conheça o especial de educação do Portal EM TEMPO

Procura emprego? veja a página de emprego e renda do Portal EM TEMPO