Carregador morre afogado em igarapé na Colônia Oliveira Machado

Manaus - O carregador de mercadorias Josias Nicácio dos Anjos, de 31 anos, morreu após se afogar em um igarapé, na manhã desta quinta-feira (13), na rua 13 de Maio, no bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul de Manaus.

Segundo informações de um morador, que preferiu não se identificar, de 65 anos, Josias pulou no igarapé por volta 4h e nadou até outro lado da margem.

"Eu vi quando ele deixou algumas peças de roupas na beira do igarapé e pulou na água. Ao retornar para a margem passou mal e afundou. Com ajuda de uma corda com gancho, conseguimos retirar o corpo", disse a testemunha.

A vítima tinha um ferimento na cabeça | Foto: Josemar Antunes

Ao Portal Em Tempo a irmã da vítima, Iara Guedes, de 36 anos, disse que Josias morava há três meses na rua e enfrentava distúrbios psicológicos.

"O Josias era um irmão adotivo de gêmeos. Ele enfrentava problemas psicológicos e morava na rua há três meses. Há seis meses não falava com ele depois que saiu de casa para viver com uma mulher. Depois se separou e passou a morar na rua", informou.

O laudo deve apontar se a vitima foi agredida antes de morrer | Foto: Josemar Antunes

Os moradores relataram, ainda, que durante a noite Josias se envolveu em uma briga. O motivo do desentendimento não foi informado.

A vítima tinha um ferimento na cabeça. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), após a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatar a morte. O laudo deve apontar se a vitima foi agredida antes de morrer.

Leia mais:

Receba as notícias do EM TEMPO pelo WhatsApp - Clique aqui

Homem sofre tentativa de linchamento na Constantino Nery