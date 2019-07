Unale debate temas polêmicos na Aleam

Temas polêmicos como suicídio, automutilação, feminicídio, problemas nas fronteiras e segurança pública serão debatidos hoje (13), a partir das 9h40, na 2ª edição do Seminário Regional de Promoção e Defesa da Cidadania, evento realização pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), entidade que reúne 1.059 deputados em todo o país.



O palco das discussões será o auditório Deputado Belarmino Lins, localizado na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

O seminário faz parte de um ciclo de encontros realizados pelo colegiado da Unale para ampliar a discussão, disseminar informações e dados de relevância nacional em todas as Casas Legislativas estaduais acerca das principais bandeiras da entidade nesta gestão.

Presidente da Unale, o deputado estadual por Santa Catarina (SC) Kennedy Nunes (PSD), que visitou a redação do EM TEMPO com o deputado estadual Adjuto Afonso (PDT), afirma que o seminário terá um papel fundamental para ajudar a quebrar barreiras existentes no país, principalmente quando o assunto é a auto violência.

Presidente da Unale, deputado Kennedy Nunes e o parlamentar Adjuto Afonso visitaram a redação do Amazonas EM TEMPO | Foto: Lucas Silva

“Nesse ano determinamos que a bandeira que trabalharemos é o suicídio, uma epidemia. Somos o 8º pais no mundo de acordo com a Organização Mundial da Saúde e estamos próximos de pular para o 4º lugar. A cada 45 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. Virou uma urgência tratar isso, que é consequência da depressão e da saúde mental. Virou um problema tão grande que chegamos ao ponto de repensar projetos e obras arquitetônicas como passarelas e pontes, para que elas não virem palco para essa autodestruição. Também já está sendo discutido a questão das janelas em prédios. Talvez passe a ser proibido a utilização de janelas que abrem totalmente”, disse o parlamentar que também comentou o aumento significativo no número de jovens que cometem a automutilação.

“O segundo ponto que será abordado é a automutilação. Em torno de 14 milhões de adolescentes estão se mutilando no Brasil. Chegou ao ponto deles se mutilarem nas partes genitais. A sociedade precisa abrir os olhos para essa realidade e discutir o assunto”, salientou Nunes.

Os temas debatidos durante o evento serão aprofundados na 23ª edição da Conferência Nacional da Unale, que acontecerá em novembro, na Bahia.

Debates

Os debates iniciam às 9h40, no Auditório Deputado Belarmino Lins e na Escola do Legislativo, e quatro parlamentares do Amazonas compõem os Grupos de Trabalho: a deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB) será mediadora do tema “Quais as ações necessárias no combate à violência contra a mulher?”; o deputado estadual Delegado Péricles (PSL), membro da Secretaria de Segurança da Unale, será o mediador do tema “Implementação e Financiamento do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)”.

