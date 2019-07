'Comigo tu leva porrada', diz motorista à criança em ônibus de Manaus

Manaus - "Tu sabe que comigo tu leva porrada, tu sabe [...] leva porrada mesmo!", a frase acima é da motorista de ônibus Tatiana Assis, da linha 045, que foi gravada na tarde do último dia 8 de junho de 2019 quando agredia verbalmente uma criança, que aparenta ter entre 5 e 6 anos de idade. A mulher, em determinado momento, parou o ônibus e ameaçou bater na criança com o próprio sapato que usa para trabalhar diariamente dirigindo ônibus pelas ruas de Manaus.



O caso gerou revolta entre passageiros e um vídeo foi recebido em forma de denúncia pelo Em Tempo, na última terça-feira (11). De acordo com a pessoa que realizou a denúncia e preferiu se manter no anonimato, a criança é enteada da motorista e é levada constantemente para o local de trabalho da profissional. Com isso, acaba participando das longas viagens realizadas pelo ônibus que trafega na Zona Norte, do conjunto Mutirão, bairro Aleixo, até o Terminal de Integração 3, na Cidade Nova.

"Era por volta das 15h30 quando tudo aconteceu. A motorista estava super agressiva e maltratou a criança. Ela estava quase dormindo em um dos assentos do ônibus quando a Tatiana viu e colocou a criança para ficar em pé próximo a ela. Foi quando cansada, a criança começou a reclamar e questionar a decisão dela, que não gostou e começou a gritar com a vítima, durante o trajeto que o ônibus percorre, até parar o coletivo em um local para brigar com a garota", disse a fonte.

No vídeo recebido pelo Em Tempo, a gravação mostra que a motorista está circulando com o ônibus normalmente. Faz algumas paradas e depois da criança reclamar bastante sobre a situação na qual está sendo submetida, a motorista começa a gritar e ameaçar verbalmente e fisicamente a enteada. Após a gritaria, a garota começa a chorar. Uma passageira tenta intervir na situação, mas é advertida pela motorista a não tocar na vítima.

"Tu não faz o que tu quer. Tu faz o que a gente quer, eu te falei isso, não te falei? Pois é, então por que tu fica teimando, hein? Tu sabe que comigo tu leva porrada, tu sabe, leva porrada mesmo! Silêncio, silêncio", diz a motorista para a criança durante parte do trajeto gravado pela denunciante, que ficou revoltada ao ver a situação e começou a gravar toda a cena.

Denúncia foi encaminhada à empresa

A reportagem procurou o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para buscar um posicionamento sobre a denúncia. O órgão informou, por meio de nota enviada pela assessoria, que registrou a ocorrência junto ao Serviço de Atendimento Comunitário, notificando a empresa Líder e anexando o vídeo à denúncia.

Conforme o IMMU, a empresa já se prontificou a apurar os fatos para tomar medidas cabíveis.

"O IMMU informa, ainda, que a conduta da motorista não condiz com os preceitos repassados em curso ministrado pelo órgão fiscalizador aos operadores do sistema [motoristas e cobradores], que devem ter um trato cordial e respeitoso com os usuários do transporte coletivo, no dia a dia das suas atribuições", ressalta o órgão em nota.

A reportagem tentou contato com a empresa Líder, do transporte público em Manaus, pelos números de telefones (92) 3304-7736 e (92) 3223-7222, porém as ligações não foram atendidas.

