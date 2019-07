Polícia Militar resgata filhote de peixe-boi em Careiro da Várzea

Manaus- Policias Militares do 3° Pelotão da Polícia Militar, em Careiro da Várzea, realizaram o resgate de um filhote de peixe-boi, na manhã desta quinta-feira (13), nas proximidades do Porto do município.

Populares viram o animal e acionaram os policias informando que haviam encontrado um filhote de peixe-boi, o qual estava preso em meio a dejetos e paus na Comunidade.

O animal foi resgatado pelos comunitários e em seguida posto em um tanque de água a pedido dos policiais que acionaram os órgãos ambientais para fazer o devido resgate.

Os comunitários informaram que estavam tentando localizar a mãe do peixe-boi para fazer a soltura, porém não encontraram. O mamífero foi encaminhado ao Batalhão Ambiental da PM.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Polícia Militar resgata filhote de peixe-boi em Manacapuru